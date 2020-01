Após polêmica, prefeito de Cachoeiro suspende contratação de palestra para a Semana do Consumidor

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 155

Advertisement

Advertisement

Após polêmica na contratação do renomado palestrante Rossandro Klinjey Irineu Barros, no valor de R$ 33.600,00, para uma hora e meia de apresentação durante a Semana do Consumidor, em Cachoeiro de Itapemirim, o prefeito Victor Coelho decidiu suspender preventivamente o contrato.

Em vídeo, Victor Coelho disse que preza pela transparência de sua administração e aproveitou para dar um recado para “os atentos ao Diário Oficial”: “Vocês também deveriam destacar os investimentos e os volumes de obras que estamos realizando ao longo desses três anos”.

Assista!

Advertisement

Continua depois da publicidade

Quem é Rossandro Klinjey

Rossandro Klinjey é palestrante, escritor, Psicólogo Clínico. Fenômeno nas redes sociais, seus vídeos já alcançaram a marca de mais de cento e cinquenta milhões de visualizações. Autor de vários livros.É consultor da Rede Globo em temas relacionado a comportamento, educação e família, no programa Encontro com Fátima Bernardes, além de colunista da Rádio CBN. Atendeu em seu consultório por vinte anos e foi professor universitário por mais de doze anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e Ásia.

Advertisement