Após oito meses na prisão, Justiça autoriza soltura de José Augusto

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 108

Após oito meses preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II, a Justiça mandou soltar José Augusto Rodrigues de Paiva, chefe de gabinete e noivo da prefeita de Presidente Kennedy, afastada do cargo, Amanda Quinta. Ele recebeu a liberdade na noite desta terça-feira (7).

Zé Augusto, Amanda, e mais quatro pessoas foram presos no dia oito de maio do ano passado, durante a Operação Rubi, deflagrada pelo Ministério Publico, para apurar esquemas de corrupção nos executivos de Kennedy, Marataízes, Jaguaré e Piúma.

Amanda não estava entre os alvos da investigação, mas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da então prefeita, agentes do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) se depararam com uma reunião, que acontecia naquele momento, e encontraram uma bolsa contendo cerca de R$ 30 mil, seriam para pagamentos indevidos.

Na reunião, estavam empresários, funcionários públicos, além da prefeita e do noivo José Augusto. Em setembro do ano passado, Amanda recebeu alvará de soltura do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, o recurso foi negado para José Augusto.

