Após discussão em posto de gasolina, homem é morto a tiros em Marataízes

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 1904

Advertisement

Advertisement

Um homem foi morto na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h30, por vários disparos de arma de fogo, após discussão em um posto de gasolina na entrada do balneário. O homem foi identificado como Bruno dos Santos de Oliveira da Silva.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria chegado ao posto em sua moto para abastecer, quando iniciou uma briga com uma pessoa que estava dentro de um Fiat Uno. No meio do bate-boca, Bruno desferiu um golpe de capacete contra o carro do suspeito, que de dentro do automóvel efetuou os disparos, acertando abaixo da axila.

O autor dos tiros fugiu do local e a vítima acabou tentou andar sem rumo certo, caindo próximo a uma oficina mecânica no bairro Esplanada, ao lado de um motel. Bruno chegou a ser levado para o pronto atendimento de Marataízes, porém não resistiu a ferimento e chegou já sem vida no local.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Após buscas, a Polícia Militar encontrou o Fiat Uno abandonado na rodovia que liga Alto Marataízes ao Parque de Exposições em Itapemirim. Ainda não se sabe o paradeiro do suspeito do homicídio.

Advertisement