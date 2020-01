Após bater carro, motorista atropela mais de 10 pessoas em Vila Velha

Por Redação - Redação 200

A manhã deste domingo (12) foi marcada por um atropelamento coletivo em Vila Velha. Um motorista, após bater a sua caminhonete em outro automóvel, acabou atropelando aproximadamente 15 pessoas, em João Goulart, quando saiam de um forró.

Pessoas que estavam no local disseram que o fato aconteceu por volta das 6h. Após a batida da caminhonete em outro veículo, populares tentaram conversar com o motorista a arcar com os prejuízos, porém ele não aceitou conversar e ao sair dirigindo, avançou com o carro atropelando cerca de 15 pessoas.

Em seguida, perdeu o controle do automóvel e caiu em um valão no local. Populares relatam que ao sair do carro, o motorista bateu em várias pessoas. Os moradores da região, revoltados com a circunstância também agrediram o motorista.

A situação só foi controlada quando um policial imobilizou o motorista. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento.

