Ano letivo das escolas municipais de Cachoeiro começa no próximo dia 10

Por Redação - Redação 88

Os estudantes da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim voltarão às aulas no dia 10 de fevereiro, e não mais na próxima terça-feira (4), como estabelecido previamente.

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) decidiu pela mudança de data em função dos desdobramentos da maior enchente da história do município, ocorrida no fim de semana.

O desastre afetou os prédios das escolas municipais “Luiz Semprini”, em Pacotuba, “Oswaldo Machado”, no Baiminas, “Saturnino Rangel Mauro”, no Arariguaba, “Olga Dias da Costa Mendes” (prédio provisório), no Coronel Borges, e a sede da própria Seme, no Independência.

Os trabalhos de limpeza e avaliação de perdas já estão sendo realizados, e o adiamento do início das aulas vai garantir mais tempo para que os espaços atingidos estejam aptos para acolher bem os alunos.

A Seme destaca, no entanto, que os servidores efetivos e os contratados com memorando deverão iniciar suas atividades nas respectivas unidades de ensino na data previamente estabelecida: segunda-feira (3).

“Além do tempo necessário para a preparação das escolas afetadas, a mudança na data de início das aulas respeita o processo de recuperação do próprio município e das famílias de alunos mais duramente atingidas pelo desastre. Contamos com o empenho dos nossos servidores, já a partir da próxima semana, para as ações de planejamento e organização das aulas e nas demais atividades preparatórias das escolas”, explica a secretária municipal de educação, Cristina Lens.

Processo seletivo

Estão suspensas, nesta semana, as atividades relativas ao processo seletivo simplificado para contratação de temporários realizado pela Seme. O cronograma da seleção pode ser conferido no site da Prefeitura de Cachoeiro – www.cachoeiro.es.gov.br.

