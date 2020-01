Anderson Freire, Cassiane e Willow Worship entre as atrações do Jesus Vida Verão em Vila Velha; veja a programação

Por Redação - Redação 84

As areias da Praia de Itapuã, em Vila Velha, recebem um dos maiores eventos evangélicos do Brasil realizado em uma praia: o Jesus Vida Verão (JVV). As apresentações musicais começam às 19h30 desta quarta-feira (8) e contam com grandes nomes da música gospel nacional e internacional. O JVV será realizado entre os dias 8 a 11 de janeiro.

A 29ª edição tem como tema “Conectados em Deus” será aberta com a cantora Cassiane e a banda Novo Som. Ainda se apresentam, durante o JVV, o cantor Paulo Cesar Baruk, Eyshila, Anderson Freire, Willow Creek (grupo norte-americano) e Fernanda Brum.

“O importante desse evento é por tudo que representa para o município em termo do turismo religioso, principalmente porque a música gospel se pratica no estado e no país”, disse o secretário municipal de Cultura, Alvarito Mendes.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, por meio das secretarias de Esporte e Lazer (Semel); de Defesa Social e Trânsito (Semdest); de Serviços Urbanos (Semsu); de Saúde (Semsa); de Desenvolvimento Econômico/Turismo (Semdec) e de Cultura (Semcult).

Serviços municipais

Durante Jesus Vida Verão, mais de 30 agentes da Guarda Municipal vão atuar na segurança e no ordenamento do trânsito com viaturas, motocicletas no patrulhamento preventivo e no policiamento à pé no entorno do evento.

As avenidas Estudante José Júlio de Souza e Antônio Gil Veloso serão interditadas no trecho entre a Avenida São Paulo e a Avenida Jair de Andrade, na Praia de Itapuã.

Serão disponibilizados profissionais de limpeza que estarão a postos para, ao final do evento, atuar na limpeza rapidamente e quatro contentores de recolhimento do lixo úmido e dois de lixo seco foram instalados. Além disso, cabines sanitárias hidráulicas (banheiros), sendo seis masculinos, seis femininos e quatro para pessoas com deficiência foram instaladas.

O atendimento de saúde estará garantido com o serviço de uma ambulância e um técnico em enfermagem para pronto-atendimento no local do evento.

A Prefeitura de Vila Velha trabalha em parceria com a Polícia Militar no apoio ao evento.

Programação dos shows

08/01 – Quarta-Feira

Cassiane

Novo Som

09/01 – Quinta-Feira

Paulo Cesar Baruk

Eyshila

10/01 – Sexta-Feira

Anderson Freire

Willow Worship (Igreja Willow Creek Community Church, em Chicago/EUA)

11/01 – Sábado

Fernanda Brum

