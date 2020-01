Amigos fazem manifestação após morte de motoboy atingido por motorista bêbado em Cachoeiro 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 295

Populares, amigos e familiares fizeram na noite desta quarta-feira (29), uma manifestação após a morte de Renan Silva, 24 anos, na madrugada desta quarta, em Cachoeiro de Itapemirim.

O motoboy estava internado há 17 dias, na Santa Casa de Cachoeiro após ter sido atingido por um veículo, na Avenida Aristides Campos, na altura do bairro Basiléia. Segundo a PM, o condutor do carro apresentava sinais de embriaguez.

Para pedir por Justiça e não deixar que o crime fique impune, amigos se reuniram, colocaram a moto do rapaz em uma caminhonete e com cartazes, com dizeres “Renan não será apenas mais uma vítima”, saíram pela cidade fazendo um buzinaço. Motociclistas e motoboys também participaram.

No dia 13 de janeiro deste ano, Renan que trabalhava como entregador para uma lanchonete no bairro Zumbi, foi atingido por um Fiat Strada. Ele ficou gravemente ferido. Populares, indignados com a causa do acidente, atearam fogo no veículo.

O motorista confessou que bebeu, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

