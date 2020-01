Alerta: fim de semana terá mais chuva em todo Espírito Santo; confira a previsão completa

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 2252

Há possibilidade de mais chuva para os próximos dias em todo o Espírito Santo. A atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) mantém o tempo instável no Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva, que podem ser localmente forte em algumas áreas do Estado. Os ventos sopram com moderada intensidade apenas no litoral norte capixaba.

No domingo, a ZCAS mantém a instabilidade em todo o Espírito Santo. Previsão de pancadas de chuva, que podem ser localmente forte em algumas áreas do Estado.

A ZCAS começa a perder força nesta segunda-feira, mas o tempo ainda segue instável no Espírito Santo. Variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todas as regiões, sendo menos frequente no litoral norte do Estado.

Sábado

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 25 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 23 °C.

Domingo

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Risco de temporais em alguns pontos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Segunda-feira

Na Região Sul, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.

Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

