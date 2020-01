Advogada de Iúna é uma das escolhidas para participar do BBB20

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 90

A advogada criminalista Gizelly Bicalho, de 28 anos, natural de Iúna, no Sul do Estado, é um dos nomes confirmados para participar do Big Brother Brasil 20. A jovem, que tem uma loja de roupas com a mãe e também é influenciadora digital, tem quase 50 mil seguidores em uma rede social.

Ela sempre sonhou em ser famosa, segundo o site Gshow, e já fez lipoaspiração, implantou gordura no bumbum e silicone nos seios. Ela gosta de jogar tênis e o time do coração é o Vasco.

