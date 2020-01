Aderes vai ofertar 275 vagas em cursos de qualificação para mulheres na Grande Vitória

Por Redação - Redação 36

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), vai ofertar 275 vagas em cursos de qualificação destinados ao público feminino. As capacitações fazem parte do Projeto “Delas”, em parceria com o Qualificar-ES.

As capacitações serão oferecidas nos bairros Jesus de Nazareth, em Vitória; Castelo Branco, em Cariacica; Feu Rosa, na Serra; e no município de Santa Leopoldina. Em Vitória e em Santa Leopoldina serão oferecidos cursos de costura e confecção de bolsas. Já os municípios de Cariacica e Serra receberão os cursos de design de sobrancelhas e maquiagem.

As inscrições da primeira etapa, destinada às moradoras de Cariacica, Santa Leopoldina e Serra, podem ser realizadas a partir da próxima terça-feira (14) e prosseguem até o dia 27 de janeiro. Já as inscrições da segunda fase para o município de Vitória, podem ser realizadas a partir do dia 21 de janeiro e prosseguem até o dia 02 de fevereiro, no site do Programa Qualificar-ES: www.qualificar.es.gov.br.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 03 de fevereiro e o da segunda fase no dia 07. Já as aulas começam no dia 10 do mesmo mês.

A coordenadora do Projeto Delas, Stela Rosseto, orienta que as mulheres que desejam se capacitar fiquem atentas aos prazos estabelecidos de inscrições e resultados dos cursos. Ela destaca ainda a importância do projeto para a autonomia feminina. “O nosso foco é estimular o empreendedorismo feminino e fortalecer a vida profissional das capixabas, ajudando-as a aprender um novo ofício e, com isso, gerar trabalho e renda”, destaca.

Sobre o Delas

O Delas é o projeto de empreendedorismo feminino criado e gerido pela Aderes, em parceria com o Qualificar-ES, da Secti, que visa a capacitar as mulheres para provê-las do conhecimento necessário para obterem resultados sólidos com o empreendedorismo.

