Acidente na Rodovia Pedro Cola deixa motorista gravemente ferido em Castelo; veja vídeo 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 877

Um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira (31), na Rodovia Pedro Cola, em Castelo, deixou o motorista de um caminhão gravemente ferido. O filho dele, de 16 anos, pulou do veículo em movimento.

Segundo a Polícia Militar, o acionamento foi feito por volta das 11h40, após um caminhão sair da pista, em um declive, e cair em uma ribanceira.

Populares contaram que o motorista estaria com as duas pernas quebradas, e mesmo muito ferido, perguntava pelo filho, afirmando que o adolescente teria pulado do veículo durante o acidente. O rapaz foi encontrado 1h depois, próximo ao local do acidente, muito ferido, mas consciente.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para atender a ocorrência.

