Ação da PC e PM detém dupla furtando motos em Muniz Freire; suspeitos já estão na rua

Dois adolescentes de 17 anos foram detidos em flagrante nesta quarta-feira (8), em Muniz Freire, furtando motos na região.

Um policial que estava de férias, observou a dupla em atitude suspeita em uma moto, o agente seguiu os criminosos e presenciou o momento em que o carona escolheu outra motocicleta, estacionada no bairro Santa Bárbara, fez uma ligação direta, e levou o veículo.

Imediatamente, foi inciada uma ação entre a Polícia Civil e Militar, e logo, os dois suspeitos foram abordados. A moto que a dupla usava para cometer outros crimes havia sido furtada há alguns dias no município.

Os policiais seguiram até a localidade de Anutiba, onde recuperaram a terceira motocicleta. Em seguida, foram até Alegre, onde identificaram o receptador do quarto veículo, a qual foi revendida para para outra pessoa em Jerônimo Monteiro.

“Destaca-se mais uma ação conjunta das polícias em Muniz Freire, o que nos deixam honrados em poder restituir o patrimônio das vítimas que sofreram com a ação destes infratores. Aproveito para parabenizar, sobretudo, o profissionalismo, a coragem e abnegação do policial civil Fernando Ribeiro, o qual, mesmo estando de férias, não se omitiu diante de uma conduta criminosa, agindo com inteligência e técnica, o que possibilitou o alcance desde resultado exitoso. Tal postura demonstra o quão valoroso e essencial é o serviço policial”, disse Bruno Rodrigues, titular da Delegacia de Muniz Freire.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Muniz Freire e, após serem ouvidos, foram liberados para os pais, sob o compromisso de serem apresentados ao Ministério Público da Comarca, no próximo dia útil, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O delegado esclarece que a referida lei somente prevê a privação da liberdade do adolescente, de forma imediata, quando for apanhado em flagrante de ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

