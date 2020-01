26 nomes curtos de bebês que serão tendência em 2020

Por Redação - Redação 318

Advertisement

Advertisement

A escolha do nome do filho pode ser algo difícil, mas também divertido, que envolve opiniões de amigos, familiares e até mesmo inspirações para homenagens. Se você será mãe ou pai no próximo ano e quer dar um nome curtinho para seu filho ou filha, confira as principais tendência para 2020, além de seus significados:

Nomes curtos de meninos: tendência para 2020

Téo

Apesar de curtinho, o nome de origem grega tem significado poderoso: quer dizer “Deus”.

Davi

O nome de origem hebraica significa “amado” ou “o predileto”.

Advertisement

Miguel

Continua depois da publicidade

O nome vem do hebraico Mika’el e quer dizer “semelhante a Deus”.

Gael

Curtinho e com forte tendência em 2020, o nome significa “belo e generoso”.

Heitor

O nome masculino que deve ser tendência em 2020 significa “aquele que guarda contra o inimigo”.

Isaac

O nome quer dizer “filho da alegria”.

Advertisement

Noah

Curtinho e de origem hebraica, o nome quer dizer “descanso” ou “repouso”.

Liam

Variação do nome William, significa “o protetor corajoso”.

Erick

O nome de origem germânica quer dizer “o que reina como uma águia”.

Yuri

O nome curtinho significa “pequeno agricultor” ou “aquele que trabalha com a terra”.

Caio

“Alegre”, “contente” ou “feliz” são os significados do belo e curtinho nome.

Jean

O nome para menino quer dizer “agraciado por Deus”.

Levi

De origem hebraica, o nome quer dizer “unido a alguma coisa ou alguém”.

Ryan

O nome tem origem irlandesa significa “pequeno rei”.

Cauã

De origem indígena brasileira, o nome significa “gavião” ou “falcão”.

Luan

“Poderoso como um leão” ou “guerreiro” são alguns dos significados do nome curtinho para menino.

Nomes curtos de meninas: tendência para 2020

Zoe

O nome da filha de Sabrina Sato deve ser outra tendência para 2020 por causa da apresentadora. Além disso, tem um lindo significado relacionado ao sentido de “vida”.

Eloá

O feminino do nome hebraico de Deus, Eloah, é boa opção para quem quer um nome curtinho que será tendência para o próximo ano.

Maya

O nome delicado tem uma grande variação de significados, como: “água”, “mãe”, “grande”, “ilusão”, por exemplo.

Laura

O nome é bastante comum, vem do latim e quer dizer “vitoriosa”, “aquela que triunfa”.

Sophia

O nome não perdeu sua força e deve continuar em alta no próximo ano. De origem grega, tem o significado literal de “sabedoria”.

Íris

Curtinho e bastante delicado, o nome significa “aquela que leva a mensagem pela palavra”.

Kiara

Variante diferente do clássico nome “Clara”, quer dizer “brilhante”, “ilustre”.

Mila

Nome curtinho, mas forte, tem origem russa e e significa “aquela que é amada pelo povo”.

Ester

Literalmente, o nome bíblico significa “estrela”.

Eva

Na Bíblia, representa a mãe da humanidade. O nome ainda quer dizer “aquela que é cheia de vida”.

Advertisement