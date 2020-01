Grêmio vira no final em noite marcada por golaço de Diguinho e brilho de Everton

Por Estadão - Estadão 6

O Grêmio passou apertado, mas conseguiu vencer de virada o São José por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo fechamento da terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Os comandados do técnico Renato Gaúcho saíram atrás do placar, já que Diguinho, ex-Fluminense, abriu o placar, mas viraram no segundo tempo com dois gols de Everton.

Com o resultado, os donos da casa ficam na segunda colocação do Grupo B com seis pontos, um abaixo do líder Caxias. Ambos formam a zona de classificação para a semifinal da primeira fase. Os visitantes, por outro lado, estão em quinto lugar, com dois.

A primeira boa chegada gremista aconteceu aos 10 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Alisson soltou a pancada, mas o goleiro Fábio foi buscar. Aos 20, os visitantes chegaram a abrir o placar, mas a arbitragem assinalou impedimento de Roger. O duelo, então, perdeu intensidade, ficando mais agitado na reta final.

Aos 43 minutos, Everton quase abriu o placar em grande finalização. Depois, aos 44, Paulo Miranda cabeceou com perigo, mandando por cima do travessão. Aos 45, porém, o São José abriu o placar. O experiente volante Diguinho recebeu na entrada da área, fez linda jogada individual e bateu rasteiro, sem chance de defesa.

O Grêmio retornou para a segunda etapa pressionando, buscando ao menos o empate a todo custo. Aos três minutos, Everton e Luan não conseguiram aproveitar bom cruzamento de Victor Ferraz. Logo depois, aos seis, Maicon tabelou com Alisson e cruzou para Everton, que carimbou o travessão em cabeçada.

Aos 14 minutos, a pressão dos donos da casa ganhou mais um intenso capítulo. Alisson cruzou, Everton fez o desvio e Luciano apareceu para cutucar. De novo, porém, a bola beijou o travessão. Aos 18, não teve jeito. Victor Ferraz acertou novo cruzamento encontrando Everton, que cabeceou com tranquilidade, empatando o confronto.

Depois de deixar tudo igual, o Grêmio, sentindo o começo de temporada, perdeu o embalo, mas conseguiu chegar à virada quando isso parecia distante. Ferreira bateu cruzado, a bola pegou na trave e Everton apareceu, de novo, para marcar.

Nesta segunda-feira, o Grêmio recebe o Esportivo, novamente na Arena do Grêmio, às 20 horas. Neste domingo, o São José recebe o Aimoré, às 18 horas, no estádio Francisco Novelletto, também na capital do Rio Grande do Sul.

