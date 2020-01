'BBB 20': internautas pedem expulsão de Petrix por assédio após novos vídeos

Por Estadão - Estadão 5

Petrix Barbosa vem sendo alvo de novas acusações de assédio sexual por parte de espectadores do BBB 20. Nesta quinta-feira, 30, a hashtag #petrixespulso (com erro de português na palavra “expulso”) chegou ao topo dos trending topics do Twitter.

No último sábado, 25, o participante do reality já havia sido alvo de críticas nas redes sociais após ter tocado e balançado os seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, enquanto ela estava bêbada em uma festa.

A produção do BBB chegou a consultar Bianca sobre o ocorrido, mas o participante não foi expulso ou recebeu alguma punição.

Nos dias seguintes, vídeos com trechos de outros momentos na casa do Big Brother, que é exibida 24h por dia no Globoplay, viralizaram em redes sociais como o Twitter e o Instagram, fazendo com que surgissem novas críticas.

Em um deles, Petrix, sem camisa, usando apenas uma calça, passa a região de suas partes íntimas próximo à cabeça de Flayslane, que estava sentada no chão.

Em 2018, o atleta ganhou notoriedade após denunciar abusos sexuais no mundo da ginástica brasileira.

