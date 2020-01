PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 2,1% no 4º trimestre, como previsto

Por Estadão - Estadão 6

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 2,1% no quarto trimestre de 2019, de acordo com a primeira estimativa do indicador, divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a mediana da previsão de analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

Em 2019, o PIB americano apresentou crescimento de 2,3%.

Apenas os gastos com consumo, que representam cerca de 70% do PIB americano, tiveram expansão anualizada de 1,8% entre outubro e dezembro, mostrando forte desaceleração ante o acréscimo de 3,2% visto no terceiro trimestre e o ganho de 4,6% observado no segundo trimestre.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou à taxa anualizada de 1,5% no quarto trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, subiu 1,3% no mesmo período. Com informações da Dow Jones Newswires.

