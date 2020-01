Kenin elimina Barty e decide o Aberto da Austrália com Muguruza

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Sofia Kenin não titubeou. A norte-americana esteve a um ponto de perder o set inicial de sua primeira semifinal de um torneio do Grand Slam, nesta quinta-feira, no Aberto da Austrália, e também nas duas ocasiões em que estava prestes a ser batida na segunda parcial.

Reagiu, venceu os dois sets e agora, aos 21 anos, disputará a decisão do Aberto da Austrália após derrotar a número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty. E a sua rival na decisão vai ser a espanhola Garbiñe Muguruza.

Ao reagir depois de estar em desvantagem nos dois primeiros sets, Kenin frustrou as aspirações de Barty de ser campeã em casa ao derrotá-la por 7/6 (8/6) e 7/5, sob forte calor. “Não foi nada fácil”, disse a 14ª pré-classificada, que nunca antes havia passado das oitavas de final em um Grand Slam.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Enquanto isso, Muguruza se safou em quatro set points na primeira parcial e derrotou a romena Simona Halep, quarta pré-classificada, por 7/6 (10/8) e 7/5, em um duelo entre tenistas que ganharam Wimbledon e Roland Garros, mas não o Aberto da Austrália.

Muguruza vencia por 5/3 no primeiro set antes de Halep ganhar 15 de 17 pontos para ter dois set points. Então a espanhola ganhou sete pontos seguidos. E assim continuaram oscilando até a romena mandar uma bola para a rede que lhe custou a parcial.

Barty, que venceu Roland Garros em junho, derrotando Kenin na sua campanha, não estava no seu melhor nível nesta quinta-feira, especialmente em momentos importantes, talvez pelo fardo de tentar se tornar a primeira representante da Austrália a alcançar a final do torneio desde 1980. “Infelizmente, não pude fazer o suficiente para avançar”, disse Barty. “Não joguei os pontos mais importantes suficientemente bem para ganhar”.

Kenin é a primeira americana, além das irmãs Williams, a chegar à final do Aberto da Austrália desde Lindsay Davenport em 1995. E ela também é a primeira americana a derrotar uma número 1 do mundo desde que Serena Williams eliminou sua irmã Venus em

Wimbledon em 2002. “Ela tem a capacidade de se adaptar”, disse Barty. “Agora ela está com muita confiança.”

Kenin, nasceu na Rússia, mas se mudou para a Flórida quando bebê, chamou a atenção do circuito em 2019 ao ganhar três títulos de simples, eliminar Serena Williams na terceira rodada em Roland Garros e subir do 52º para o 12º lugar no ranking do WTA.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement