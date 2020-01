Internacional bate lanterna São Luiz por 4 a 3 e segue 100% no Campeonato Gaúcho

Por Estadão - Estadão 4

O Internacional segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira à noite, a equipe de Eduardo Coudet bateu o São Luiz por 4 a 3 no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí, pela terceira rodada da primeira fase.

Com o resultado, o Inter chega aos nove pontos e divide a liderança do Grupo A com o Ypiranga. O São Luiz, ainda sem pontuar, é o lanterna desta mesma chave.

O Inter começou a partida tomando um susto. Logo no primeiro minuto, Michel recebeu cruzamento de Jean Carlo e abriu o placar para o São Luiz. O gol forçou o Internacional a sair para o ataque e a virada veio ainda no primeiro tempo.

Aos 21 minutos, Thiago Galhardo roubou a bola no meio-campo e avançou sozinho até bater para o fundo do gol e empatar. A pressão continuou e, aos 37, Edenilson cobrou escanteio, Patrick ajeitou e Rodrigo Moledo marcou o segundo gol colorado na partida.

Ainda antes do intervalo, o experiente D’Alessandro foi derrubado por Maycon dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio meia argentino cobrou com tranquilidade e fez o terceiro. O São Luiz ainda descontou aos 13 minutos do segundo tempo com Tássio, aproveitando cruzamento de Itaqui para ganhar no alto do zagueiro Victor Cuesta.

Seis minutos mais tarde, no entanto, Edenilson aproveitou rebote do goleiro Lúcio após jogada de Marcos Guilherme e completou para o fundo do gol, garantindo a vitória do Inter.

Para deixar a partida emocionante até o fim, Michel ainda marcou o terceiro do São Luiz aos 43 minutos, completando de cabeça o cruzamento de Lucas Carvalho. Mas a reação parou por aí e o jogo terminou com vitória do Inter por 4 a 3.

