Em Pacaembu sob nova gestão, Palmeiras goleia Oeste com três gols de Willian

Em um Pacaembu sob nova gestão, o Palmeiras goleou o Oeste por 4 a 0 nesta quarta-feira, no tradicional estádio paulistano, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Willian, que voltou a ganhar chance entre os titulares, foi o destaque da partida com três gols. Gustavo Scarpa fez o outro, em cobrança de pênalti.

Com duas vitórias e um empate, o Palmeiras ocupa a segunda colocação no Grupo B com sete pontos. O Santo André, com 100% de aproveitamento, lidera a chave com nove. O Oeste é o terceiro colocado no Grupo A, do Santos, com três pontos. Na próxima rodada, o clube alviverde visita o Red Bull Bragantino no domingo, em Bragança Paulista. O Oeste encara a Ferroviária um dia antes, na Arena Barueri.

Enquanto dentro de campo o time alviverde controlou a partida com tranquilidade, fora de campo o torcedor sofreu no primeiro jogo da nova administração com um clube profissional – a gestão privada começou na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no sábado.

As arquibancadas demoraram para encher devido a lentidão das catracas na leitura do código de barras nos ingressos. O estacionamento, antes gratuito, passou a custar R$ 70. Dentro do estádio houve reclamações nas redes sociais por causa do preço dos serviços de alimentação e bebida. O setor das numeradas cobertas, agora administrado pelo Cinemark, o combo de cachorro quente, batata frita e refrigerante saía por R$ 34.

Com a bola rolando, o time pelo menos deu espetáculo. Vanderlei Luxemburgo optou por poupar alguns titulares, como Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu e Luiz Adriano. Mesmo com o time modificado, o Palmeiras tomou conta da partida e pressionou o adversário desde o início.

O Oeste marcava somente em seu campo de defesa à espera do contra-ataque. Com dificuldades para entrar na área do adversário, Willian, Gustavo Scarpa e Gabriel Verón passaram a arriscar de longa distância. O gol saiu graças a um pênalti infantil da equipe do interior do estado. Gustavo Scarpa estava sendo marcado pelo zagueiro, quando o volante Matheus Jussa passou por trás e derrubou o meio-campista. O próprio Scarpa bateu no meio do gol para abrir o placar.

Na etapa final, o Palmeiras continuou superior e Willian tratou de transformar a magra vitória em goleada. Aos 14, ele dominou de costas, girou e bateu firme cruzado no ângulo do goleiro. Na sequência, aproveitou cruzamento da direita de Marcos Rocha e mandou para as redes. O terceiro veio após passe de Lucas Lima.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 4 x 0 OESTE

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima (Raphael Veiga); Gustavo Scarpa (Wesley), Gabriel Veron e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

OESTE – Caíque França; Éder Sciola, Sidimar (Betinho), Bruno Bispo e Alyson; Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Roberto, João Paulo (Fabrício Oya) e Marlon. Técnico: Renan Freitas.

GOLS – Gustavo Scarpa, aos 36 minutos do primeiro tempo. Willian, aos 14, aos 20 e aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRA – Édina Batista.

CARTÕES AMARELOS – zé Raphael, Bruno Bispo, Éder Sciola e Marlon.

RENDA – R$ 445.227,50.

PÚBLICO – 14.748 pagantes.

LOCAL – Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

