Acho que até abril temos reforma tributária resolvida na Câmara, diz Maia

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estimou para abril a aprovação da reforma tributária na Casa. Segundo ele, a ideia é que já em fevereiro seja criada uma comissão especial no Senado que organize os textos que hoje existem nas duas casas.

Maia afirmou que a comissão especial que trabalhará na unificação dos textos tem que durar 30 dias. Então, o texto será encaminhado à comissão já existente na Câmara, onde será votada e depois reencaminhada ao Senado.

“Aguinaldo (Ribeiro, relator) trabalha com o prazo de abril. Estou transferindo para ele porque se não acontecer a culpa é dele (risos). Mas acho que vai acontecer. (…) Não é simples, estou bem otimista mesmo, mas acho que é hora de enfrentar a tributária”, destacou.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Maia não entrou no mérito da proposta que ainda será enviada pelo governo. Mais cedo, contudo, em seu discurso no evento do Credit Suisse, ele afirmou que a responsável pelo texto do governo, a assessora especial do ministro Paulo Guedes Vanessa Canado, tem potencial de desempenhar o mesmo papel que o secretário especial Rogério Marinho teve na reforma da Previdência. Marinho foi o negociador e interlocutor com o Congresso.

Bárbara Nascimento e André Ítalo Rocha

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement