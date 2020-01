Balanços melhores permitem abertura em alta do Ibovespa, mas Fed gera cautela

Por Estadão - Estadão 5

Resultados corporativos mais fortes que o esperado devem suporte para o Ibovespa iniciar o dia em alta acima dos 117 mil pontos. No entanto, o índice perdeu força, por conta de cautela de investidores com a disseminação do coronavírus, iniciado na China, pela espera com a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), à tarde.

Apesar da perspectiva de manutenção dos juros norte-americanos, não se descarta a possibilidade de, na entrevista após a definição do juro, o presidente do Fed, Jerome Powell, abordar a epidemia.

Em relatório, a LCA Consultores ressalta que prepondera largamente a expectativa de que o Fed manterá tanto o juro básico como sua política de expandir sua carteira de ativos. “Num horizonte não muito distante, porém, o Fed poderá começar a reduzir suas compras de ativos, o que tenderia a gerar ajustes de posições nos mercados, sobretudo nos emergentes”, cita a nota.

Na seara de balanços, internamente, destaque para o resultado do Santander Brasil, que apresentou lucro gerencial de R$ 3,726 bilhões no quarto trimestre do ano passado, o que significa alta de 9,43% na comparação com igual período de 2018. Em 2019, o lucrou cresceu 17,4%, a R$ 14,550 bilhões.

Além disso, a instituição no País informou que o nível de inadimplência cedeu 0,1 ponto no último trimestre do ano passado, a 2,9%, após 3,0% no terceiro trimestre de 2019.

O desempenho pode dar algum impulso ao setor financeiro, que vem sofrendo na B3, diante, dentre outros fatores, pelo aumento da concorrência em razão do crescimento das fintechs. Algumas ações do setor abriram em alta, migraram para o negativo e retomaram o sinal positivo, mas de forma discreta. Unit de Santander era o destaque, subia 1%, às 11h05.

Já quanto à Petrobras, o investidor avalia a notícia de que a Federação Única dos Petroleiros (FUP) definiu pela greve a partir do dia primeiro de fevereiro (sábado). O petróleo, por sua vez, pode dar algum alento às ações da estatal, já que sobe esta manhã no exterior, após estimativa de queda nos estoques nos EUA pelo American Petroleum Institute (API).

Nos EUA, a Mastercard também apresentou resultado melhor que o previsto no quarto trimestre.

Às 11h09, o Ibovespa subia 0,12%, aos 116.623,93 pontos, após máxima de 117.171,28 pontos.

