Ponte Preta libera volante Camilo para assinar com o Lyon

A temporada nem bem começou e o técnico Gilson Kleina deve perder uma peça importante no seu esquema tático na Ponte Preta. Nesta terça-feira, a diretoria liberou o volante Camilo para acertar com o Lyon, da França.

O jogador de apenas 20 anos viajou para realizar exames médicos. Com isso, Camilo virou desfalque para o jogo desta quinta-feira, contra o Corinthians, às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Em agosto do ano passado, Camilo prorrogou seu contrato com a Ponte Preta até o fim de 2022. Os valores da negociação são mantidos em sigilo. “O volante Camilo foi liberado dos treinos da Ponte Preta para realizar exames médicos e clínicos no Lyon, equipe da França que tem interesse no atleta. Caso seja aprovado e as negociações efetivadas, a Diretoria Executiva da Macaca irá divulgar oficialmente o negócio assim que concluso, sempre respeitando eventuais cláusulas de confidencialidade entre as partes”, disse a Ponte em nota oficial.

Formado nas categorias de base da própria Ponte Preta, Camilo tem 20 anos e foi promovido ao elenco profissional pelo então técnico Jorginho depois de se destacar no Paulista Sub-20.

Na Série B do ano passado, o volante disputou 30 partidas, sendo 26 como titular, e marcou dois gols. Nesta temporada, Camilo esteve presente nos dois primeiros jogos do Paulistão e fez o gol da vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, por 1 a 0, no último domingo.

Na semana passada, o Lyon encaminhou a contratação do volante Bruno Guimarães, do Athletico-PR e que está na Colômbia disputando o Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

