Fernandinho renova contrato com o Manchester City até 2021

Fernandinho permanecerá por mais algum tempo no elenco do Manchester City. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou a renovação do seu contrato com o volante brasileiro, passando a ser válido até de 30 de junho de 2021. O acordo anterior se encerraria ao fim da temporada 2019/2020.

Com a ampliação do vínculo, e se ele for cumprido integralmente, Fernandinho completará oito anos como jogador do City, clube que o contratou em 2013, após passagem pelo Shakhtar Donetsk. Desde então, ele se tornou peça importante do time, hoje dirigido por Pep Guardiola.

No City, Fernandinho, de 34 anos, já faturou três títulos do Campeonato Inglês, quatro da Copa da Liga Inglesa, um da Copa da Inglaterra e dois da Supercopa da Inglaterra. São 299 jogos disputados, com 23 gols e 25 assistências. Apenas nesta temporada, o volante já entrou em campo 26 vezes.

“Esta é a melhor notícia possível. Quero aproveitar esta oportunidade para registrar como sou grato aos meus colegas de equipe e aos dirigente do City. Sem eles, esse acordo não seria possível, meu muito sincero obrigado a cada um deles”, disse Fernandinho ao site oficial do City.

O diretor de futebol Txiki Begiristain destacou a importância do experiente jogador do City com os atletas mais novos do elenco dirigido por Guardiola. “Temos um elenco jovem talentoso, mas garantir que eles sejam complementados por jogadores experientes do nível de Fernandinho é de suma importância. O que ele traz em termos de liderança e profissionalismo é valorizado por todos no clube”, afirmou.

