Dicas antes de optar por uma cirurgia plástica

Por Estadão - Estadão 41

Advertisement

Advertisement

Seja por necessidade ou estética, muitos optam pela cirurgia plástica para promover mudanças no copo e, assim, corrigir possíveis imperfeições. Entre os benefícios destacados por pacientes, o processo em determinadas situações auxilia com a autoestima. Entretanto, sempre é importante destacar que o processo é cirúrgico e, por isso, é preciso a orientação de um médico especializado que fará uma avaliação do caso, apresentando assim um diagnóstico do caso, assim como um acompanhamento constante.

No lado estético, promover determinadas mudanças no corpo através de cirurgia plástica era sinônimo de status. Dessa forma, muitos optavam em deixam bem evidente as mudanças promovidas. Atualmente, porém, a situação é um pouco diferente.

Com isso, muitos preferem corrigir possíveis imperfeições da forma mais natural possível. Seja em relação às próteses de mama ou mesmo para correções na face, como a rinoplastia, que é a cirurgia de remodelação do nariz.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Orientação

Para evitar problemas e futuras frustrações, é muito importante a pessoa fazer uma autoanálise, verificando assim se realmente é necessário passar por um processo cirúrgico para promover determinadas transformações no corpo.

Afinal, o procedimento não mexe apenas com a aparência. Além da orientação do médico, vale ainda pesquisar muito sobre o assunto, identificando assim as vantagens e desvantagens. Aqui, até mesmo alguns softwares conseguem simular as transformações.

Aliás, é importante destacar que os conceitos de beleza são marcados pela subjetividade. Por isso, é essencial buscar a orientação de um médico e, se desejado, de um psicólogo.

Advertisement

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement