NBA adia jogo entre Lakers e Clippers após morte de Kobe Bryant

A NBA anunciou nesta segunda-feira que adiou o clássico de Los Angeles, entre Lakers e Clippers, em razão da morte trágica do ídolo Kobe Bryant. A partida estava marcada para a noite desta terça-feira, no Staples Center, ginásio onde Kobe mais brilhou em sua carreira, defendendo as cores dos Lakers, a única equipe em que jogou na NBA.

“O jogo entre o Los Angeles Lakers e o LA Clippers, agendado para esta terça, foi adiado. A decisão foi tomada em respeito aos Lakers, que estão em profundo momento de luto em razão da trágica perda da lenda Kobe Bryant, sua filha Gianna e outras sete pessoas, em um acidente de helicóptero, no domingo”, anunciou a NBA, em comunicado.

A nova data do jogo ainda não foi definida pela organização. Pela programação geral da NBA, a próxima partida da equipe de Los Angeles, líder da Conferência Oeste, está marcada para a sexta-feira, contra o Portland Trail Blazers. O jogo está agendado também para o Staples Center.

“O Los Angeles Lakers gostaria de agradecer a todo o tremendo apoio e demonstração de respeito. Este é um momento muito difícil para todos nós. Vamos continuar a apoiar a família Bryant e compartilhar mais informações assim que for possível”, registraram os Lakers, em nota.

Kobe, sua filha e mais sete pessoas morreram no acidente de helicóptero no domingo, na cidade de Calabasas, nos arredores de Los Angeles. A morte trágica de um dos maiores ídolos da NBA e dos Lakers chocou o mundo do esporte neste fim de semana.

