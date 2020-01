Tom Veiga, intérprete de Louro José, se casa no Rio de Janeiro

Por Estadão - Estadão 23

dono da voz por trás do papagaio Louro José, Tom Veiga se casou neste sábado, 25, com Cybelle Hermínio Costa, no Rio de Janeiro. A celebração ocorreu dois anos depois de o artista se divorciar de Alessandra Veiga, com quem teve uma filha.

Esboçando sorrisos e ao som de Shallow Now, de Lady Gaga e Bradley Cooper, o casal foi gravado por amigos durante a cerimônia. Os dois aparecem dançando e se beijando durante a festa.

Ana Maria Braga, que anunciou estar com câncer de pulmão nesta segunda-feira, 27, não compareceu. Um dia antes do casório, ela esteve em São Paulo, no hospital BP Mirante, para a primeira sessão de quimioterapia e imunoterapia.

Durante o anúncio da apresentadora do Mais Você sobre a doença, Veiga, no papel de Louro José, demonstrou apoio e otimismo ao falar do tratamento da colega. Os dois entrarão de férias em sete de fevereiro e retornarão ao programa após três semanas.

Veiga e Cybelle têm a conta do Instagram fechada, mas registros do evento podem ser encontrados na rede social com a hashtag #papagaionagaiola.

