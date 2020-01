'BBB' decide não punir Petrix Barbosa após suspeita de assédio

Por Estadão - Estadão 11

O BBB 20 decidiu não punir o ginasta Petrix Barbosa após ele ser acusado de assédio por internautas, que também pediram a expulsão do “brother”. No domingo, 26, o apresentador Tiago Leifert mostrou novamente a cena em que o atleta supostamente apalpa os seios de Bianca Andrade durante a primeira festa da casa. Na ocasião, ela estava bêbada.

“Antes de falarmos do paredão, vamos conversar sobre ontem (sábado, 25). Duas cenas exibidas aqui no programa causaram questionamento por parte de alguns telespectadores. Vamos rever as duas cenas agora, por favor”, anunciou Leifert no início do programa.

A segunda cena a qual ele se referia foi da discussão entre Bianca Andrade, conhecida por Boca Rosa, e Rafa Kalimann na qual a empresária segura os ombros da influenciadora digital e a sacode.

“Como a Rafaela e a Bianca não foram ao confessionário depois dos fatos, o BBB chamou as duas ao confessionário hoje à tarde para conversar”, explicou o apresentador.

No ambiente reservado, uma voz falou individualmente com cada uma das participantes sobre o ocorrido. Primeiro, exibiram a conversa com Bianca. “O que você lembra da festa? Conta um pouco da festa, como é que você se sentiu, o que você lembra, o que você fez”, pediu a voz não identificada.

“Eu lembro que eu estava de boa, estava dançando, me divertindo. Antes da festa, eu estava um pouquinho tensa, mas não era nada demais, uma coisa normal, tudo dentro do controle. Aí eu comecei a me divertir, dançar pra caramba, bebi”, respondeu ela.

Em seguida, Bianca foi questionada sobre como estava se sentindo em relação às outras pessoas da casa, ao que ela afirmou que estava sendo “muito acolhida”. A voz perguntou se ela se lembrava de ter dançado com Petrix e narrou as imagens exibidas pelo programa. “Vocês estavam dançando um xote. No final da dança, vocês se abraçaram, ele sugeriu estalar sua coluna, pediu para você só relaxar o corpo, soltar, respirar. Ele foi, te apertou e, ao final te sacudiu, chacoalhou seu corpo. Eu preciso saber se ali te causou algum desconforto”, explicou.

“Não, zero. E outra: a intenção com certeza era me animar, né. Era o bem”, respondeu Bianca. Em seguida, ela ouviu da voz que “qualquer momento que você se lembre e sinta desconforto de alguma coisa, nós estamos sempre aqui”.

Discussão

O ‘BBB’ mostrou a conversa com Rafa no confessionário em que, após ser perguntada sobre como foi a primeira grande festa, a influenciadora responde: “a melhor da vida, uma das melhores da minha vida. Eu quis muito estar numa festa aqui, eu aproveitei muito, curti pra caramba, dancei pra caramba, bebi, tretei”.

“E sobre a treta, já que você mencionou, como você se sentiu?”, questionou a voz. “Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não vim com essa intenção, muito pelo contrário, eu poderia ter pegado mais leve, não deixado de falar, mas pegado mais leve em algumas coisas, mas não me arrependo de ter falado”, disse Rafa.

Novamente, a voz narrou o momento da discussão. “Houve até um contato físico entre vocês. Teve uma hora que ela (Bianca) pegou nos seus ombros. Você considera, nesse momento ali, que houve alguma agressão física que mereça alguma atenção especial do programa?”, perguntou a pessoa. Rafa respondeu que não.

“Eu acho que tinha muita coisa ali. Estava a bebida, ela acabou se alterando e não me senti de forma… não acho que foi uma agressão”, concluiu a influenciadora. A voz, então, reforçou o que ela havia dito: “então não se sente incomodada? Botou um ponto em cima disso?”. Ao dizer que havia ‘colocado um ponto’ sobre o assunto, a voz sugeriu: “e vida que segue”.

“Mais ou menos, porque eu vou continuar convivendo com ela aqui, mas em questão da agressão, eu coloquei um ponto final. Vida que segue”, ressalvou Rafa.

Estadao Conteudo

