Projeção de superávit comercial em 2020 cai a US$ 37,22 bi no Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2020 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, de superávit comercial de US$ 37,40 bilhões para US$ 37,22 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 39,40 bilhões. Para 2021, a estimativa de superávit foi de US$ 35,00 bilhões para US$ 35,60 bilhões. Há um mês, estava em US$ 39,35 bilhões.

Na estimativa mais recente do BC, o saldo positivo de 2020 ficará em US$ 32,0 bilhões. Esta projeção foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) divulgado em dezembro.

No caso da conta corrente, a previsão contida no Focus para 2020 foi de déficit de US$ 54,25 bilhões para US$ 54,20 bilhões, ante os mesmos US$ 54,20 bilhões de um mês antes. Para 2021, a projeção de rombo passou de US$ 60,75 bilhões para US$ 60,30 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 60,00 bilhões.

O BC projeta déficit em conta de US$ 57,7 bilhões em 2020.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2020 seguiu em US$ 80,00 bilhões. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2021, a expectativa seguiu em US$ 84,50 bilhões, ante US$ 84,40 bilhões de um mês antes.

O BC projeta IDP de US$ 80,0 bilhões em 2020.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

