Lenda da NBA, Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero na Califórnia

Um dia depois de ser ultrapassado por LeBron James na lista de maiores cestinhas da história da NBA, Kobe Bryant sofreu um acidente fatal de helicóptero neste domingo. Ele e mais quatro pessoas morreram na queda, em Calabasas, na Califórnia, de acordo com autoridades locais.

“Com grande tristeza, confirmamos a morte de Kobe Bryant e de outras quatro pessoas em Calabasas. O helicóptero caiu numa região mais afastada, perto de Las Vírgenes, às 10 horas da manhã local”, afirmou a prefeita da cidade de Calabasas, Alicia Weintraub, em comunicado oficial.

O ex-astro do Los Angeles Lakers de 41 anos estava viajando com outras três pessoas, que poderiam ser seus familiares, mas esta informação ainda não foi confirmada. A polícia e o Corpo de Bombeiros da Califórnia confirmaram a queda do helicóptero, mas a presença de Kobe só foi divulgada minutos depois.

Kobe Bryant tinha o hábito de realizar viagens de helicóptero. Fez isso por anos, principalmente quando atuava pelos Lakers. Depois de Michael Jordan, o ex-jogador é considerado um dos maiores de todos os tempos.

O jogador americano foi campeão da NBA por cinco vezes e eleito para o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga, em 18 oportunidades. Além dos prêmios como jogador, ele também soma em seu currículo de premiações um Oscar em 2018 com a animação “Dear Basketball”.

No total, somando as 20 temporadas na NBA usando as camisas 8 e 24, Kobe Bryant terminou com a impressionante marca de 33.643 pontos – quarta maior de todos os tempos, atrás apenas Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) e LeBron James (33.655). Esta marca, por sinal, foi superada por LeBron na noite deste sábado.

Atuando durante toda a sua carreira pelo Los Angeles Lakers, entre 1996 e 2016, ano de sua aposentadoria. Ele encerrou sua trajetória na NBA com médias de 25 pontos, 4,7 assistências e 5,2 rebotes em seus 1.346 jogos disputados em temporada regular.

Pela seleção dos Estados Unidos, Kobe Bryant faturou o ouro olímpico nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, e em 2012, em Londres. No Los Angeles Lakers, teve a camisa 8 e 24 aposentadas. Em sua última partida como jogador profissional, anotou 60 pontos. Sua maior marca é diante do Toronto Raptors, em 2006, quando atingiu nada menos que 81 pontos.

Desde que se juntou à franquia californiana, adotou o número 8. Porém, optou por vestir a 24 em homenagem ao ex-jogador e atual técnico do Houston Rockets, Mike D’Antoni. Por falar em ídolos, o pai de Kobe jogou basquete profissionalmente na Itália, onde o então futuro ala-armador, ainda criança, conheceu Oscar Schmidt. O brasileiro foi, assumidamente, umas das maiores referências de Bryant.

