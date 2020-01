Com reservas, Liverpool cede empate a time da 3ª divisão na Copa da Inglaterra

Por Estadão - Estadão 7

Sensação da temporada europeia, o Liverpool decepcionou seus fãs neste domingo. Com um time praticamente reserva, em duelo válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, a tradicional equipe inglesa abriu 2 a 0 sobre o modesto Shrewsbury Town, da terceira divisão, mas cedeu o empate, fora de casa. E agora terá que disputar o chamado “replay”, desta vez diante de sua torcida, no Anfield.

Focado no Campeonato Inglês, onde lidera com ampla folga, o Liverpool mandou a campo um time sem suas principais estrelas. Até o goleiro Alisson foi poupado – Adrian jogou os 90 minutos. A dupla de ataque era formada pelo japonês Minamino e pelo belga Origi. O formação teve os reforços dos zagueiros Matip e Lovren e do volante brasileiro Fabinho, todos voltando de lesões recentes.

Mesmo sem entrosamento, o Liverpool foi para cima no começo da partida e abriu o placar aos 15 minutos. Uma boa triangulação pelo meio, envolvendo Minamino, culminou na finalização rasteira de Curtis Jones. No início do segundo tempo, a vantagem aumentou graças ao gol contra de Donald Love.

Em desvantagem, o Shrewsbury Town iniciou sua reação após a entrada do reserva Jason Cummings. Ele movimentou o setor ofensivo dos anfitriões e balançou as redes por duas vezes, aos 20, em cobrança de pênalti, e aos 30 minutos.

Preocupado, o técnico Jürgen Klopp decidiu repor alguns titulares em campo. Oxlade-Chamberlain entrou primeiro e, mais perto do apito final, Roberto Firmino e Salah reforçaram o ataque, sem sucesso. Salah chegou a desperdiçar grande chance nos instantes finais do duelo.

O Shrewsbury Town chegou a impor pressão sobre o favorito na parte final da partida. E acabou se contentando com o resultado, que forçará a realização de novo jogo. O contentamento da torcida era evidente, a ponto de invadir o gramado após o apito final. O novo confronto ainda não tem data definida.

