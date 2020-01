Milhares de desalojados e um desaparecido em municípios fluminenses com enchentes

Por Estadão - Estadão 3

Milhares de pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas nas regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro. Agentes do Corpo de Bombeiros trabalhavam neste domingo, 26, no resgate das famílias ilhadas pelas enchentes e elevação do nível de rios que transbordaram em diferentes municípios.

Segundo os bombeiros, os locais mais afetados foram as regiões dos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e Porciúncula. As equipes de resgate buscam um jovem de 19 anos, que desapareceu neste sábado, 25, quando mergulhava com amigos no Rio Muriaé, em Itaperuna.

No município de Bom Jesus do Itabapoana, há 1.100 pessoas desalojadas e 270 desabrigadas. O município enfrentava neste domingo o terceiro dia sem abastecimento de água, interrompida pelo transbordamento do Rio Itabapoana. Embora as condições meteorológicas na cidade tenham melhorado, o nível do rio continua subindo, por conta das cheias na cabeceira, informou o sargento Roberto Oliveira Júnior, coordenador da Defesa Civil municipal.

“Tem muitas pessoas ilhadas ainda. Estamos fazendo o resgate com embarcações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil municipal. Tivemos também queda de barreiras, alguns pontos ficaram isolados”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Bom Jesus do Itabapoana.

O município registrou mais de 50 deslizamentos, que atingiram casas e interditaram ruas.

“Graças a Deus ninguém ficou ferido”, afirmou Oliveira Júnior. “Estamos focando em ajuda humanitária agora”, frisou o sargento, fazendo um apelo por doações de água potável.

No município de Campos dos Goytacazes, a chuva provocava transtornos desde a tarde de quinta-feira, 23. Equipes da Defesa Civil municipal atenderam chamados para alagamentos, queda de árvore e transbordo do Canal da Onça. Até a noite deste sábado, seis famílias estavam desalojadas em Santo Eduardo. Outras 20 famílias eram monitorada e poderiam ser levadas para um abrigo provisório, em caso de aumento do nível do canal.

Retroescavadeiras foram usadas para remover a lama na cidade. O nível do rio Muriaé subiu na tarde deste sábado, 25, chegando a transbordar perto da localidade de Três Vendas. As equipes municipais instalaram sacos com areia para tentar conter o transbordo em alguns pontos.

A elevação do nível das águas do Rio Muriaé deixou vários municípios em estágio de alerta nos últimos dias, entre eles Itaperuna. A prefeitura local emitiu alerta na última quinta-feira, 23, recomendando que os habitantes que moram em edificações que ficam debaixo ou sobre barrancos procurassem alojamento na casa de parentes ou vizinhos.

O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobrevoaria neste domingo, 26, as regiões mais atingidas pelas chuvas no Norte e Noroeste Fluminense. Questionado pela reportagem, o governo estadual ainda não tinha um balanço sobre a quantidade de municípios atingidos ou número de pessoas desalojadas em todo o estado.

