China proíbe temporariamente comércio de animais selvagens para conter vírus

As autoridades da China anunciaram neste domingo uma proibição temporária ao comércio de animais selvagens, após o surto de coronavírus em Wuhan. Segundo as autoridades, quem desrespeitar a proibição, será punido “severamente”.

As autoridades locais disseram que “fortalecerão as inspeções e as investigações e punirão àqueles que violarem as disposições”, segundo comunicado emitido por três agências governamentais, entre elas, o Ministério da Agricultura. De acordo com o texto anunciado na mídia estatal, nenhum animal selvagem pode ser transportado ou vendido em mercado físico ou online.

Os infratores suspeitos serão enviados para serviços de segurança e suas propriedades serão fechadas e seladas. Centros de reprodução serão colocados em quarentena.

A proibição continuará até que “a situação da epidemia seja sanada em todo o país” para impedir a propagação do novo coronavírus e bloquear possíveis fontes de infecção e transmissão.

As três agências também abriram uma linha direta onde as pessoas podem denunciar as violações e pediu ao público que se abstenha de comer carne de animais selvagens.

Até o momento, de acordo com informações do Ministério da Saúde da China, 56 pessoas morreram e há 1.975 casos de pessoas infectadas.

