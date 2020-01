Empresas devem se manter alerta com barragens em razão de chuvas, alerta ANM

Por Estadão - Estadão 11

A Agência Nacional de Mineração (ANM) afirma que as empresas que possuem barragens de mineração nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás devem se manter em alerta nos próximos dias em razão das chuvas previstas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), estão previstas chuvas intensas com acumulações elevadas de precipitação nos dias 23, 24 e 25. As chuvas devem superar 10mm/dia e podem atingir com maior intensidade a região centro norte de Goiás, regiões litorâneas do Espírito Santo, região centro-sul de Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro.

Os fiscais da ANM pedem que as equipes de segurança de barragens se mantenham em alerta com monitoramento diário das condições das estruturas nesses estados até a próxima segunda-feira, 27, – em especial do estado de conservação – além de manter atenção especial às tomadas d’água dos vertedouros, para garantir a capacidade vertente de acordo com o projeto.

“Em caso de qualquer situação de anormalidade, o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) deverá ser acionado e o SIGBM (Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens) tem que ser imediatamente informado”, alerta o gerente de Segurança de Barragens da ANM, Luiz Paniago.

