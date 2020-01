Cuidados necessários para os homens após os 40 anos

Por Estadão - Estadão 12

Após um ciclo com muita atividade, surgem determinadas preocupações para os homens com a chegada dos 40 anos. Afinal, tem início uma fase na vida que exige alguns cuidados com a saúde para garantir a qualidade de vida desejada.

Queda ou perda do desejo sexual, problemas com ereções, fadiga e alteração do humor são alguns dos sintomas que podem estar relacionados com a diminuição da testosterona. Mas é preciso uma avaliação minuciosa, já que esses problemas também podem estar relacionados com a depressão, por exemplo.

Dessa forma, procurar um médico especializado faz toda a diferença. Através de exames, o profissional poderá identificar as causas e, assim, orientar e indicar soluções para as novas situações.

Reposição hormonal

No caso do Declínio Androgênico do Envelhecimento Masculino (Daem) é possível fazer a reposição hormonal. O método é indicado quando o hormônio masculino está baixo. Mas, antes de iniciar o tratamento, o médico avaliará ainda determinados sinais, descartando assim possíveis contraindicações.

Por meio da terapia de reposição de testosterona (TRT), o paciente pode conquistar mais disposição física, assim como melhorar a memória. Entretanto, vale mais uma vez destacar a importância de contar com o auxílio de um médico especializado para o tratamento, garantindo assim a conquista dos resultados desejados.

