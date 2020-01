BC chinês injeta US$ 34,8 bilhões via linha de crédito de médio prazo direcionada

Por Estadão - Estadão 5

O Banco Central da China, conhecido como PBoC, informou nesta quinta-feira que injetou 240,5 bilhões de yuans (US$ 34,82 bilhões) no sistema bancário do país por meio de sua linha de crédito de médio prazo direcionada, que tem o objetivo de ampliar financiamentos para pequenas empresas do setor privado.

Os recursos vencem em um ano e foram repassados a uma taxa de juros de 3,15%, a mesma da operação anterior, realizada em julho.

A injeção desta quinta ficou um pouco abaixo do montante de 257,5 bilhões de yuans que vence hoje.

Neste mês, o PBoC intensificou as injeções de liquidez por meio de vários instrumentos, numa tentativa de garantir ampla disponibilidade de recursos antes do feriado do ano-novo chinês, que começa amanhã (24) e vai se estender por uma semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Pequim

