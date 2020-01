Maia: comissão da reforma tributária deve ser instalada na 1ª semana de fevereiro

Por Estadão - Estadão 11

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 22, que a comissão mista da reforma tributária deve ser instalada na primeira semana de fevereiro. O projeto da reforma tributária e a proposta de reforma administrativa foram citados por Maia como algumas das prioridades da Casa.

Maia se recusou, no entanto, a fazer comentários sobre os 15 projetos que são considerados prioritários pelo governo na tramitação da Câmara. “Não vou discutir isso. Isso é uma conversa reservada”, disse Maia.

O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, encaminhou ao Congresso uma relação com 32 pautas prioritárias para o governo de Jair Bolsonaro. Quinze delas estão na Câmara. “Ele falou, ele que fale com a imprensa sobre as propostas que ele encaminhou”, disse Maia. “Tem muitos projetos que já estão pautados, já estão encaminhados”, acrescentou.

Maia esteve reunido no início da noite de hoje com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na residência oficial do presidente da Câmara. Após o encontro, ele falou com a imprensa.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

