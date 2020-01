Fluxo cambial total em janeiro até dia 17 é positivo em US$ 235 milhões

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Depois de encerrar dezembro de 2019 com saídas líquidas de US$ 17,612 bilhões, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 235 milhões em janeiro até o dia 17, informou nesta quarta-feira, 22, o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 654 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 33,444 bilhões e de retiradas no total de US$ 32,790 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de janeiro até o dia 17 é negativo em US$ 419 milhões, com importações de US$ 7,147 bilhões e exportações de US$ 6,728 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 916 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,230 bilhão em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,582 bilhões em outras entradas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Semana passada

De acordo com o BC, o fluxo cambial registrado na semana passada (de 13 a 17 de janeiro) ficou negativo em US$ 874 milhões.

O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 740 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 13,752 bilhões e de envios no total de US$ 14,492 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 134 milhões, com importações de US$ 3,140 bilhões e exportações de US$ 3,006 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 476 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio, US$ 315 milhões em Pagamento Antecipado e US$ 2,215 bilhões em outras entradas.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement