Regina Duarte chega a Brasília e diz que decisão sobre cargo não sai nesta quarta

A atriz Regina Duarte chegou a Brasília, nesta quarta-feira, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro que pode ser decisivo para definir se ela vai assumir ou não a Secretaria da Cultura. Apesar disso, a atriz deixou claro que a decisão sobre o “casamento” não será anunciada nesta quarta. “Hoje não, pera aí. Noivado é noivado. Vamos com tempo”, declarou.

Regina chegou a Brasília com a intenção de não ser vista. A equipe do Palácio do Planalto montou um esquema para que a atriz saísse do aeroporto por uma área alternativa, usada apenas por funcionários. Antes, a assessoria de imprensa já havia afirmado que não divulgaria agenda e que ela não tinha intenção de dar entrevistas.

Apesar disso, Refina conversou rapidamente com jornalistas que a abordaram antes de entrar no carro, na saída do aeroporto. Questionada se a secretaria pode virar ministério, respondeu que não sabe, mas que considera melhor discutir o assunto em outro momento. “Não sei, mas não acho importante falar disso neste momento.”

Indagada sobre o que faria o “namoro virar casamento”, ela respondeu que a pergunta é “complicada”. Além disso, declarou que há “uma porção de coisas” para melhorar na área. Regina Duarte foi convidada para almoçar com Bolsonaro, que está no Palácio do Planalto.

