Sem Jucilei, São Paulo inscreve 23 jogadores para o Paulistão

O São Paulo inscreveu 23 jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. O volante Jucilei, sem espaço com o técnico Fernando Diniz, ficou fora da lista inicial. A equipe estreia na competição nesta quarta-feira, contra o Água Santa, no Morumbi.

O clube inscreveu 17 na lista A, que pode ter até 26 jogadores. A equipe pode preencher a relação até 6 de março para a primeira fase do Paulistão. Caso avance para o mata-mata, o prazo de inscrição se torna o dia 3 de abril.

A lista B do São Paulo conta com seis jogadores. Ela é ilimitada, mas os atletas precisam ser formados na base do clube, ter disputado uma competição da base e possuir contrato por pelo menos um ano de duração. Dessa lista, até cinco jovens podem estar em campo simultaneamente, para evitar que um time jogue com a escalação totalmente reserva.

Os jogadores inscritos pelo São Paulo na lista B são o goleiro Thiago Couto, o zagueiro/volante Diego, o volante Luan e os atacantes Helinho, Toró e Brenner.

Além de Jucilei, os outros jogadores que estão integrados ao elenco e não foram inscritos são o goleiro Júnior, o meia Shaylon e os atacantes Danilo Gomes e Fabinho.

O meia Igor Gomes e o atacante Antony, que estão com a seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, ainda não foram inscritos. Eles podem perder até as cinco primeiras rodadas do Paulistão.

Confira os inscritos pelo São Paulo:

Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto.

Laterais: Juanfran, Igor Vinícius, Reinaldo e Léo.

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves, Anderson Martins e Diego.

Volantes: Tchê Tchê, Luan e Liziero.

Meias: Hernanes, Daniel Alves, Vitor Bueno e Everton.

Atacantes: Alexandre Pato, Pablo, Toró, Helinho e Brenner.

