Weverton admite cobrança no Palmeiras por Paulistão: 'Faz tempo que não ganha'

Na véspera da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, o goleiro Weverton admitiu nesta terça-feira a cobrança para a equipe voltar a conquistar o Estadual após 12 anos. O último título foi em 2008, “há muito tempo”, na avaliação do próprio jogador alviverde.

“Ganhar o Campeonato Paulista é sempre muito bom, já faz um tempo (que não ganhamos), nos cobramos, falamos que é muito tempo, queremos ganhar. Vamos procurar fazer isso. Desde que o (técnico Vanderlei) Luxemburgo pisou aqui, o primeiro papo com a gente foi que era importante começar largando bem. Então, estamos nos preparando para isso, montando uma equipe competitiva para tentar ganhar o campeonato. A pressão vai existir sempre, jogamos em uma grande equipe, mas não pode ser pesada ao extremo”, analisou.

O Palmeiras disputou o torneio amistoso Florida Cup durante a pré-temporada e ficou com o título ao vencer o Atlético Nacional, da Colômbia, nos pênaltis (após empate sem gols) e o New York City, dos Estados Unidos, por 2 a 1. Para Weverton, o elenco ainda vai melhorar a parte física. O goleiro também acredita que a diretoria vai acertar com reforços para a temporada.

“O elenco está pronto, não está em seu 100% em condição física, mas está preparado. Sei que com o passar do tempo, pontualmente, o Palmeiras vai contratar. As pessoas acham que têm que ser de uma hora para outra, mas temos aqui uma base campeã e chegou um grande treinador para nos ajudar. O Palmeiras está no caminho certo. Creio que os reforços vão chegar conforme a necessidade, mas não podemos esquecer que temos uma base campeã”, afirmou.

O Palmeiras faz o primeiro jogo no Paulistão nesta quarta-feira contra o Ituano. A partida será realizada a partir das 19h15, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Embora o elenco alviverde ainda não esteja 100% fisicamente, Weverton acredita em uma boa estreia.

“Quando entra em um campeonato e quer ganhar, não dá para esperar moleza. Jogar contra time do interior é sempre muito difícil, eles têm mais tempo de preparação. O Ituano sempre dá trabalho e sabemos que vamos encontrar dificuldade. Mas, com esses dois jogos que fizemos (na Florida Cjup), já vamos estar com nível de competitividade melhor. Lógico que ainda não vai ser com 100% da capacidade, mas dá para ter uma boa estreia”, disse o goleiro.

