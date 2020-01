China trava adesão de entidade evangélica brasileira a comitê da ONU

Por Estadão - Estadão 13

Advertisement

Advertisement

A China emperrou nesta segunda-feira, 20, a entrada da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) no Comitê sobre Organizações Não-Governamentais (ONGs) das Nações Unidas, durante uma reunião diplomática realizada em Nova York. Embora o encontro dure até o dia 29, a Anajure pretende responder formalmente ainda nesta semana, para reverter a objeção chinesa à candidatura brasileira.

A Anajure conta com apoio do Itamaraty para ingressar no comitê da ONU. Ele é diretamente vinculado ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), ao qual estão afiliadas com status consultivo “especial” cerca de 4,4 mil ONGs de todo o mundo. Essa é a credencial à qual a Anajure se candidatou.

O Brasil é um dos 19 países cujas delegações diplomáticas fazem parte do Comitê das ONGs, ao lado de Barhein, Burundi, China, Cuba, Estônia, Eswatini (Ex-Suazilândia), Grécia, Índia, Israel, Líbia, México, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Rússia, Sudão, Turquia e Estados Unidos. O mandato atual vai até 2022. A manifestação de qualquer um desses países pode travar a entrada de uma ONG candidata. Caso ninguém questione, a adesão é confirmada.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

As ONGs buscam se credenciar no comitê com status consultivo para poder emitir opinião, por meio de representantes, nos fóruns das ONU em Nova York e Genebra. Uma vez aceitas, elas têm acesso a eventos e mecanismos de consulta de outros órgãos das Nações Unidas e comissões da Assembleia-Geral, por exemplo.

No âmbito do Comitê das ONGs, passam a encaminhar documentos sobre assuntos a que se dedicam nos respectivos países para apreciação dos diplomatas e, a cada quatro anos, emitem um relatório de atividades ao Conselho Econômico e Social.

O Brasil tem atualmente 44 ONGs com status “especial” dedicadas a temáticas distintas como gênero, LGBT, crianças, indígenas, ciência, meio ambiente e direitos humanos, entre outros. A Anajure espera ser a primeira de viés religioso-protestante.

A Anajure é credenciada com status consultivo junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) e faz parte da Federação Interamericana de Juristas Cristãos, que reúne entidades similares de 15 países das Américas – nenhuma delas possui a credencial na ONU.

Por meio de um representante no encontro desta segunda-feira, a China pediu verbalmente mais explicações sobre a presença da Anajure e suas atividades no exterior, desenvolvidas em Portugal, nos Estados Unidos e na Jordânia.

Formulada por um diplomata chinês, a questão é considerada uma estratégia retórica. A uma outra ONG estrangeira, por exemplo, o mesmo diplomata usou como argumento para barrar a adesão o fato de que o nome oficial de seu país, República Popular da China, constava escrito de forma errada no site da entidade. Nos bastidores do Comitê das ONGs, circula a hipótese de que cobranças da Anajure por respeito aos direitos humanos na China possam ter desagradado.

A Anajure pode responder verbalmente no auditório onde ocorre a sessão do Comitê de ONGs por meio de seu presidente, o advogado Uziel Santana, que viajou a Nova York. O jornal O Estado de S. Paulo apurou, porém, que uma carta explicativa sobre atividades em defesa dos direitos humanos e ajuda humanitária já foi redigida para distribuição entre as delegações nesta terça-feira, dia 21. A entidade pretende também fazer lobby para remover a objeção junto à embaixada chinesa em Brasília.

A oposição de Pequim pode ser revista também em maio, quando ocorre outra reunião do comitê. A recomendação do comitê sobre as ONGs candidatas é a base usada pelo Conselho Econômico e Social para aprovação do status de adesão das ONGs durante um encontro de cúpula a ser realizado em junho.

A adesão célere da Anajure era dada como certa por diplomatas brasileiros, que entendiam faltar apenas entraves burocráticos, já que desde 2017 a instituição deu início às tratativas para se credenciar. É necessário preencher um longo questionário, encaminhar um dossiê com informações sobre registro no País, atividades e formas de financiamento. A direção da Anajure chegou a conversar até com o chanceler Ernesto Araújo para obter apoio no lobby diplomático.

O pedido da Anajure faz parte de uma lista com 360 novas ONGs de todo o mundo que tentam ingressar no Comitê das ONGs. Entre elas, o Centro de Apoio aos Direitos Humanos Valdício Barbosa dos Santos, uma instituição de Vitória (ES), mas que também enfrentou resistências nesta segunda-feira: a delegação de Cuba pediu mais explicações sobre o orçamento dos projetos e a forma de financiamento da ONG, que tem parcerias com o governo do Estado.

Fundada em 2012, a Anajure possui atualmente cerca de 700 associados no meio jurídico, como juízes, advogados, promotores e procuradores, além de estudiosos e teóricos do Direito. A entidade é controlada por membros das chamadas igrejas protestantes históricas, com destaque para a Presbiteriana, a Batista e a Metodista, entre outras.

Embora mantivesse diálogo com ministros em governos passados, como os de Michel Temer e de Dilma Rousseff, a associação ampliou a interlocução política no governo Jair Bolsonaro, inclusive com o próprio presidente, e para além do Palácio do Planalto, em ministérios como Educação, Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Advocacia-Geral da União e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Apesar de se declarar independente, a Anajure apoia grande parte das decisões do presidente e dá sustentação, sob a ótica religiosa, a uma série de medidas do governo, sendo pontualmente contra algumas posições.

Felipe Frazão

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement