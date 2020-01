Victor, Otero e Cazares desfalcam o Atlético-MG na estreia do Mineiro

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

O Atlético-MG não terá Victor, Otero e Cazares, nesta terça-feira, diante do Uberlândia, no Estádio Parque do Sabiá, às 21h30, na abertura do Campeonato Mineiro. Apesar dos desfalques importantes, o técnico Rafael Dudamel está otimista em colocar em campo uma equipe bem armada logo na primeira partida do ano.

“A felicidade de uma equipe, de uma família, que trabalha com a convicção de vencer. Estamos prontos para o começo”, disse o treinador venezuelano nas redes sociais. Apesar de abrir o treino quase uma hora para a imprensa, o comandante atleticano não revelou qual equipe vai entrar em campo.

O goleiro Victor ainda busca uma melhor preparação física, depois do longo período que ficou afastado dos gramados no ano passado. O venezuelano Otero está machucado, enquanto o equatoriano Cazares interessa a vários clubes. O goleiro Cleiton e o lateral-direito Guga estão na seleção olímpica.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Do lado administrativo, Atlético-MG e Multiplan tiveram uma reunião para sacramentar a venda de 50,1% do Shopping Diamond Mall, que pertencia integralmente ao clube alvinegro. A empresa de centros comerciais fechou a compra por R$ 250 milhões, e o dinheiro, agora, começa a ser pago ao Atlético, que pretende construir a Arena MRV, estádio próprio do clube com previsão de inauguração para 2022.

RELACIONADOS – Confira os 23 jogadores de Dudamel para o jogo com o Uberlândia:

Goleiros: Michael e Fernando;

Zagueiros: Igor Rabello, Réver, Gabriel e Maidana;

Laterais: Fábio Santos, Lucas Hernández, Patric e Maílton;

Volantes: Allan, Jair, Adriano (time de transição), Zé Welison e Ramón Martínez

Meias: Bruninho, Hyoran, Marquinhos e Dylan Borrero;

Atacantes: Di Santo, Ricardo Oliveira, Bruno Silva e Maicon

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement