Após encontro com Regina Duarte, Bolsonaro embarca para Brasília

O presidente Jair Bolsonaro entrou no avião que o levará do Rio de Janeiro para Brasília, por volta das 15h10 desta segunda-feira, 20. Ele se encontrou no aeroporto Santos Dumont com a possível nova secretária especial de Cultura, a atriz Regina Duarte.

Ela terá um “período de testes” na Secretaria Especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Em comunicado enviado pela assessoria do Palácio do Planalto, o governo diz que a atriz estará em Brasília na quarta-feira para conhecer a secretaria, cujo cargo era do dramaturgo Roberto Alvim, demitido na sexta-feira passada.

“Após conversa produtiva com o presidente Jair Bolsonaro, Regina Duarte estará em Brasília na próxima quarta-feira, 22, para conhecer a Secretaria Nacional de Cultura do governo federal. ‘Estamos noivando’, disse a artista após o encontro ocorrido nesta tarde no Rio de Janeiro”, diz comunicado da Secretaria de Comunicação da Presidência.

