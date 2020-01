Brasileiros estacionam no ranking da ATP; Bia, Cé e Teliana caem na WTA

Por Estadão - Estadão 7

O ranking do tênis atualizado nesta segunda-feira, pouco antes do início do Aberto da Austrália, trouxe os brasileiros estacionados na lista da ATP e as brasileiras em ligeira queda, na WTA. Thiago Monteiro segue como o tenista mais bem ranqueado do País, com estreia nesta terça-feira no Grand Slam disputado em Melbourne.

Ele sustentou a 86ª posição após ir bem no Torneio de Auckland, na semana passada. Furou o qualifying e foi eliminado na segunda rodada da chave principal. Na Austrália, estreará contra o norte-americano John Isner, conhecido pelo potente saque. Se vencer, o brasileiro poderá conquistar importantes posições no ranking.

Após Monteiro, os brasileiros mais bem ranqueados são João Menezes, atual campeão pan-americano, e Thiago Wild. Menezes é o 187º, apenas uma posição acima da sua melhor na carreira, enquanto Wild aparece na 205ª, seu melhor lugar na lista da ATP. Eles também mantiveram as posições em relação à atualização anterior.

No feminino, Beatriz Haddad Maia, Gabriela Cé e Teliana Pereira perderam posições. Bia, ainda suspensa provisoriamente por doping, perdeu um posto e agora figura em 123º. Cé caiu quatro posições, para o 234º posto. E Teliana perdeu uma colocação: 374º.

Entre os principais tenistas do circuito, não houve mudanças no Top 10 do masculino. O espanhol Rafael Nadal segue na ponta, seguido de perto pelo sérvio Novak Djokovic. Apenas 515 pontos separam os dois tenistas. E o suíço Roger Federer, mais distante, aparece na terceira colocação.

A primeira mudança aconteceu somente na 16ª posição, com o russo Andrey Rublev subindo duas colocações. Como de costume, os principais tenistas costumam evitar os torneios na semana anterior aos Grand Slams.

O mesmo aconteceu no feminino. A única exceção dentro do Top 10 foi a troca de posições entre a romena Simona Halep, agora terceira colocada, e a japonesa Naomi Osaka, aparecendo no quarto posto. Halep competiu em Adelaide na semana passada, enquanto Osaka ficou de fora das competições, em preparação para competir em Melbourne.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados da ATP:

1º – Rafael Nadal (ESP), 10.235 pontos

2º – Novak Djokovic (SER), 9.720

3º – Roger Federer (SUI), 6.590

4º – Daniil Medvedev (RUS), 5.960

5º – Dominic Thiem (AUT), 5.890

6º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.375

7º – Alexander Zverev (ALE), 3.345

8º – Matteo Berrettini (ITA), 2.870

9º – Roberto Bautista Agut (ESP), 2.630

10º – Gael Monfils (FRA), 2.565

11º – David Goffin (BEL), 2.555

12º – Fabio Fognini (ITA), 2.310

13º – Denis Shapovalov (CAN), 2.200

14º – Diego Schwartzman (ARG), 2.130

15º – Stan Wawrinka (SUI), 2.045

16º – Andrey Rublev (RUS), 2.004

17º – Karen Khachanov (RUS), 1.995

18º – Kei Nishikori (JAP), 1.930

19º – John Isner (EUA), 1.860

20º – Grigor Dimitrov (BUL), 1.772

86º – Thiago Monteiro (BRA), 640

187º – João Menezes (BRA), 268

205º – Thiago Wild (BRA), 235

Confira a lista das 20 melhores da WTA:

1º – Ashleigh Barty (AUS), 8.017 pontos

2º – Karolina Pliskova (AUS), 5.940

3º – Simona Halep (AUS), 5.561

4º – Naomi Osaka (AUS), 5.496

5º – Elina Svitolina (AUS), 5.075

6º – Bianca Andreescu (AUS), 4.935

7º – Belinda Bencic (AUS), 4.675

8º – Petra Kvitova (AUS), 4.436

9º – Serena Williams (AUS), 4.215

10º – Kiki Bertens (AUS), 4.165

11º – Madison Keys (AUS), 3.072

12º – Aryna Sabalenka (AUS), 3.025

13º – Johanna Konta (AUS), 2.813

14º – Petra Martic (AUS), 2.646

15º – Sofia Kenin (AUS), 2.565

16º – Marketa Vondrousova (AUS), 2.490

17º – Elise Mertens (AUS), 2.250

18º – Angelique Kerber (AUS), 2.175

19º – Alison Riske (AUS), 2.130

20º – Donna Vekic (AUS), 2.120

123º – Beatriz Haddad Maia (BRA), 524

234º – Gabriela Cé (BRA), 257

374º – Teliana Pereira (BRA), 125

