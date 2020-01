Bolsonaro chega para encontro com Crivella e outros pastores no Rio

Por Estadão - Estadão 7

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 10h ao Palácio da Cidade, uma das sedes do Executivo municipal do Rio, para encontro com o prefeito Marcelo Crivella (PRB) e com pastores evangélicos. O evento é restrito a convidados e a imprensa não teve acesso.

Após esse encontro, Bolsonaro almoça com o comandante da Marinha, almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, no 1.º Distrito Naval. Uma das agendas mais aguardadas, contudo, está prevista para o Aeroporto Santos Dumont, quando o presidente deverá se reunir com a atriz Regina Duarte, cotada para assumir a Secretaria de Cultura. O encontro está previsto para ocorrer por volta de 15h, antes do retorno de Bolsonaro a Brasília.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

