'Parasita' vence como melhor elenco no SAG e se prepara para o Oscar

A corrida pelo Oscar de melhor filme inesperadamente embolou com a vitória do sul-coreano Parasita, na premiação da Associação dos Atores, a Screen Actors Guild (SAG), na noite de domingo, dia 19, em Los Angeles (EUA). O longa dirigido por Bong Joon Ho levou o troféu de melhor elenco, correspondente a melhor longa. Com isso, 1917, que havia conquistado a preferência do Sindicato dos Produtores, ganha um concorrente à altura na disputa da estatueta da Academia.

Parasita, cujo elenco foi ovacionado com um aplauso de pé da plateia presente ao Shrine Auditorium, derrotou O Escândalo, O Irlandês, Jojo Rabbit e Era Uma Vez… em Hollywood. “Embora o título seja Parasita, a história é sobre coexistência e como todos podemos viver juntos”, disse Song Kang Ho, uma das estrelas do filme, auxiliado por um tradutor. Curiosamente, nenhum ator do longa está entre as seis indicações recebidas para o Oscar, cuja cerimônia acontece no dia 9 de fevereiro.

Outra estrela da noite do SAG foi Brad Pitt, eleito o melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez… em Hollywood, portanto, grande candidato à estatueta da Academia. Depois de confessar que estava com gripe, Pitt olhou para seu prêmio e disse: “Tenho de adicionar isso no meu perfil do Tinder”. Em seguida, acrescentou, falando sobre seu papel: “Vamos ser honestos, foi uma parte difícil. Um cara que fica chapado, tira a camisa e não se dá bem com a esposa. Foi um grande momento”.

Laura Dern foi eleita a melhor atriz coadjuvante, por História de um Casamento, enquanto na linha principal os favoritos Renée Zellweger (Judy) e Joaquin Phoenix (Coringa) confirmaram as apostas. Phoenix, aliás, dedicou seu prêmio a seu antecessor no papel: “estou aqui nos ombros de meu ator favorito, Heath Ledger”, disse ele, referindo-se ao colega que morreu em 2008, aos 28 anos, ganhador de um Oscar póstumo como melhor coadjuvante por Batman: O Cavaleiro das Trevas.

Na briga entre as empresas de streaming, a surpresa ficou por conta da vitória de Jennifer Aniston como melhor atriz em série dramática, por The Morning Show – o programa é da Apple+, serviço lançado há pouco mais de dois meses.

Ubiratan Brasil

