Academia: dicas para abandonar a procrastinação

Por Estadão - Estadão 4

Muitas vezes o ato de fazer a matrícula em uma academia termina em fracasso. Começamos bem, mas com o tempo vamos deixando as aulas de lado porque tudo ao redor parece mais interessante. Sem contar as inúmeras dietas que seguem o mesmo caminho.

O primeiro passo ao começar a praticar uma atividade física é achar algo que atenda seus objetivos e que também faça sentido na sua vida. Para isso, vale ir a algumas aulas, conhecer a academia, ver professores, local. Tudo isso ajuda na hora de tomar uma decisão.

Planejamento

Quando começar, faça metas e tenha objetivos claros. Se não fizer isso, terá a sensação de que está indo treinar à toa. Seja perder alguns quilos em um determinado período ou correr cinco quilômetros, é importante que a pessoa saiba a razão de estar ali.

Alimentação

Outra dica é entender a necessária de uma reeducação alimentar. Então, com um propósito bem definido, a missão fica mais fácil. Não precisa exagerar e sair contando todas as calorias que come diariamente. Mas é preciso deixar claro que não dá para fazer exercícios apenas para compensar a grande quantidade de alimentos açucarados consumidos diariamente, por exemplo.

Limites

É preciso, também, entender seu corpo. Não é porque entrou na academia que os resultados aparecerão do dia para a noite. Não há milagres. Cada um se adapta de uma maneira. Reconhecer isso fará com que suas metas sejam atingidas de um jeito mais claro e visível.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

