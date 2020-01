Morre fundador do grupo Queiroz Galvão

Por Estadão - Estadão 9

Morreu neste domingo, 19, o empresário Antônio de Queiroz Galvão, um dos fundadores do grupo Queiroz Galvão. Aos 96 anos, Antônio sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O sepultamento ocorreu às 17h.

Fundador do grupo ao lado de seus irmãos Dario, João e Mário em 1953, o empresário ajudou a transformar a pequena construtora de Pernambuco em uma das maiores empreiteiras do País. Nascido no município de Timbaúba, na Zona da Mata Norte, o empresário era filho de um vendedor de secos e molhados. Ainda criança, foi com a família para o Recife onde concluiu os estudos e formou-se engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Pernambuco.

Uma das empresas envolvidas na Operação Lava Jato, a companhia entrou com pedido de recuperação judicial no fim de 2018, quando tentava renegociar sua dívida, de R$ 5,7 bilhões, sem sucesso.

