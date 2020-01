São Paulo aposta em início de ano no Morumbi e faz promoção para a torcida

Por Estadão - Estadão 13

Após sofrer no ano passado por não poder jogar no estádio do Morumbi no início do ano, o São Paulo quer um resultado diferente em 2020. O clube tem feito uma campanha de pacote de ingressos para os nove primeiros jogos do ano dentro de casa para evitar o mesmo problema, assim como conseguir o apoio do público tanto na primeira fase do Campeonato Paulista como na fase de grupos da Copa Libertadores.

A diretoria criou um pacote que inclui além dos três jogos pela Libertadores, mais os clássicos com Corinthians e Santos pelo Paulista. O desconto para a compra nessa modalidade pode chegar até a 50% para alguns dos setores mais caros do Morumbi. Para divulgar a promoção, o clube tem divulgado vídeos nas redes sociais com as presenças dos principais jogadores, como Daniel Alves.

A aposta do clube é aumentar a média de público e contar com o apoio da torcida já nos jogos iniciais da temporada. Em 2019, em 30 partidas como mandante, o clube teve uma média de 27,4 mil pagantes. Um problema que atrapalhou o São Paulo foi não ter o Morumbi à disposição nos três primeiros compromissos do ano, contra Mirassol, Guarani e São Bento.

O estádio passou por obras nos vestiários, modernização do sistema de iluminação e a instalação de telões. Os reparos tiveram como objetivo deixar o Morumbi preparado para receber a disputa da Copa América, quando sediou três jogos, incluindo a partida de abertura. Já neste ano, a primeira partida no local será na quarta-feira, com o encontro entre São Paulo e Água Santa, pelo Campeonato Paulista.

