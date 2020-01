Na estreia no Carioca, Vasco só empata com o Bangu e decepciona a torcida

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

O Vasco decepcionou seus torcedores na estreia da equipe no Campeonato Carioca, na tarde deste domingo. Os vascaínos foram em peso a São Januário para ver uma grande vitória sobre o Bangu, mas o time perdeu as oportunidades de gol que criou e teve de se contentar com um empate por 0 a 0 no retorno do treinador Abel Braga.

Ao contrário do que fizeram Flamengo e Botafogo no sábado, o Vasco decidiu jogar a primeira rodada do torneio estadual com sua equipe titular. A estreia do argentino Cano, que chegou da Colômbia com fama de grande artilheiro, foi uma grande atração, assim como a volta da revelação Talles Magno, que se recuperou de uma grave lesão. Nem assim, porém, a equipe comandada por Abel conseguiu superar a defesa do Bangu.

Os donos da casa começaram a partida no ataque, sem dar sossego aos visitantes. Logo aos três minutos, o zagueiro Werley quase abriu o placar com uma cabeçada. Dois minutos depois, o Bangu respondeu com um chute cruzado que passou muito perto do gol defendido por Fernando Miguel.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Depois da alta intensidade dos primeiros minutos, o Vasco reduziu o ritmo e só voltou a incomodar os defensores adversários perto do intervalo. Aos 47, Yago Pikachu recebeu a bola na área e mandou um chute que exigiu uma boa defesa de Matheus Inácio.

Na etapa final, o roteiro se repetiu: o Vasco começou em alta voltagem, o Bangu ameaçou em uma rara aparição no ataque, depois o ritmo do jogo caiu bastante e, na reta final, os donos da casa voltaram a acelerar.

A melhor oportunidade de gol dos vascaínos surgiu aos 26 minutos, quando Werley cabeceou para o chão e só não abriu o placar porque Matheus Inácio fez uma excelente defesa.

Nos minutos finais, o Vasco partiu para o tudo ou nada, mas o gol não saiu. Para ganhar tempo, jogadores do Bangu caíam no gramado com frequência, alegando estarem machucados, o que irritou bastante a torcida vascaína, que esperava viver uma tarde bem mais feliz em São Januário.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 0 BANGU

VASCO – Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castán e Henrique; Raul (Marcos Júnior), Bruno Gomes e Gabriel Pec (Tiago Reis); Talles Magno, Cano e Marrony (Lucas Santos). Técnico: Abel Braga.

BANGU – Matheus Inácio (Luciano); Raul, Michel, Rodrigo Lobão e Dieyson; Rodrigo Yuri (Alex Chander), Juliano, Sidney e Robinho; Jairinho (Rocha) e Thompson. Técnico: Eduardo Allax.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Gomes (Vasco); Matheus Inácio, Raul e Michel (Bangu).

RENDA – R$ 656.634,00.

PÚBLICO – 18.371 presentes.

LOCAL – Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement